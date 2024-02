Il Consiglio regionale ricorda l'ex sindaco di Collegno Franco Miglietti

“Un signore d'altri tempi: elegante, impeccabile, amato e rispettato da tutti, anche dagli avversari politici”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, ha ricordato Franco Miglietti, consigliere regionale nella sesta legislatura, scomparso il 6 ottobre 2023 all’età di 86 anni.

“Nato il 3 febbraio 1937 a Torino, era cresciuto al villaggio Leumann di Collegno”, ha proseguito Allasia durante la commemorazione in Aula. “Assicuratore e imprenditore, è stato un punto di riferimento per la vita politica e sociale del Comune di Collegno, di cui fu assessore e sindaco sino al 1995”.

Venne eletto in Consiglio regionale nel 1995 nelle liste del Partito democratico della sinistra. È stato componente delle commissioni Bilancio, Ambiente, Cultura e Affari istituzionali.

Si spese, personalmente e come sindaco, nel conflitto della ex Jugoslavia martoriata dalla guerra civile. Fu tra i promotori dell’apertura del consolato di Bosnia Erzegovina a Milano. Terminata l’esperienza in Consiglio regionale, assunse l’incarico di presidente del Cidiu, il Consorzio di igiene urbana della zona Ovest di Torino.

Franco Miglietti era anche un grande appassionato di ciclismo e, per molti anni, collaborò attivamente alla vita della Polisportiva Borgonuovo di Collegno.

A nome dell’Assemblea e prima di chiedere un minuto di raccoglimento, il presidente ha rinnovato le più sentite condoglianze alla moglie Bruna e alle due figlie, Marinella e Barbara.