Carcere di Torino come il Far West, aggrediti altri due agenti della polizia penitenziaria

Ieri, martedì 20 febbraio, nel primo pomeriggio al padiglione B del carcere di Torino circa una dozzina di detenuti, in orario non consentito per l’accesso al cortile passeggio hanno forzato il cancello creando confusione nella rotonda del padiglione pretendendo di andare comunque al passeggio.

Nel parapiglia hanno colpito il personale intervenuto e persino con un estintore hanno tentato di aggredire un ispettore di Polizia penitenziaria. Due poliziotti feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria per le necessarie cure e sono stati dimessi con una prognosi rispettivamente di 13 e di 7 giorni.

"Si tratta - dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria - dell'ennesimo evento critico occorso nella struttura penitenziaria Torinese (settima aggressione dall’inizio dell’anno 2024 e 9 agenti feriti, ndr), a dimostrazione che in quel carcere non si scherza ma che vi sono posti costantemente in dubbio sicurezza e legalità, anche nell'interesse della Collettività esterna".