Nel night club più della metà dei lavoratori era in nero: 15mila euro di multa al titolare

Durante il fine settimana la squadra della Polizia Amministrativa del Commissariato di Barriera Nizza, con la collaborazione della Polizia Municipale e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino, ha effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone vicine alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. In particolare, nel corso dell’attività sono stati scoperti diverse irregolarità a carico di 6 attività commerciali, tanto da portare a multe per oltre 38mila euro.

Night Club e lavoratori in nero

Il primo locale, un night club, ha ricevuto circa 15mila euro di sanzioni per violazioni riguardanti il mancato rispetto delle norme per la conservazione della merce e il funzionamento degli impianti di ventilazione. Personale dell’ispettorato del lavoro ha accertato la presenza di 7 lavoratori irregolari su un totale di 13 dipendenti. Il titolare è stato sanzionato per un importo di 2500 euro ai quali si aggiungono 1800 euro per ogni lavoratore non in regola. L’attività veniva, inoltre, sospesa fino ad avvenuta regolarizzazione del personale.

Controlli sui minimarket

Il secondo locale è invece un minimarket di via Madama il cui titolare è stato sanzionato per un oltre 6600 euro poiché vendeva alcolici anche tra la mezzanotte e le 6 di mattina. Altri due minimarket, in via Nizza e in via Principe Tommaso, sono stati sanzionati, per un totale di 160 euro ciascuno, il primo per vendita di alcolici da asporto dopo le 21 e il secondo perché non si adoperava a dissuadere gli avventori dal tenere comportamenti pregiudizievoli per la tranquillità pubblica.

Il titolare di un quarto minimarket, in via San Pio V, è stato invece multato per quasi 15000 euro per non aver comunicato il trasferimento dell’attività, aver posto in vendita prodotti privi di prezzo per unità di prodotto e misura, mancanza del manuale HACCP, mancanza dell’indicazione della provenienza di alcuni alimenti, mancanza del cartello riportante l’orario dell’attività, delle merci erano mal conservate e mal riposte.

Multa anche al kebab