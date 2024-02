A tavola con la famiglia: a Grugliasco un ciclo di incontri dedicati alla genitorialità

L'Alimentazione è un tema complesso che interseca, influisce e determina tutti gli aspetti di sviluppo della Persona, fin dalla nascita: questo sarà il centro dei Seminari in avvio, dedicati ai Genitori con bambini nella primissima infanzia, iniziative realizzate grazie al ricco lavoro di rete con i servizi sanitari, educativi, sociali del territorio, in particolare dalle collaborazioni con i professionisti dell'Asl To3-Promozione alla Salute del Distretto Collegno-Grugliasco e del Consorzio Ovest Solidale con il coinvolgimento del Centro per le Famiglie.