Mobilità sostenibile e la futura piazza Dolci: Beinasco al lavoro per cambiare volto

Presentato poco meno di un anno fa, assieme a quello che ha portato alla rinascita della biblioteca Zevi, il progetto della nuova piazza Dolci inizia a prendere corpo a Beinasco. "Che bello vedere le idee che diventano realtà: l'intento è ambizioso ma cambierà il cuore della città", ha detto il sindaco Daniel Cannati. Da zona abbandonata a cuore della città Nei giorni scorsi è iniziato il cantiere, che porterà alla demolizione della vecchia fabbrica abbandonata. "Sono i primi passi per il processo che trasformerà un'area abbandonata nel nuovo cuore della città", ha aggiunto Cannati. "L'area di cantiere diventerà biblioteca e polo culturale al servizio di tutti i cittadini, con l'obiettivo di essere una vera eccellenza per i beinaschesi e i comuni circostanti". E accanto ad essa, nell'area privata dell'ex Mecaplast, sorgeranno case, attività commerciali e servizi. I lavori della nuova biblioteca, finanziata con i fondi PNRR, termineranno nel 2026 e il primo cittadino promette: "Vigileremo sui tempi del cantiere perché questa nuova area urbana sia al più presto a disposizione dei cittadini". Terminati i lavori della pista ciclopedonale

Intanto, a proposito di cantieri, sono appena terminati i lavori per la pista ciclopedonale di via Mirafiori, riasfaltata e pavimentata per rendere il percorso più sicuro per pedoni e ciclisti, primo passo di un progetto sulla mobilità sostenibile che a Beinasco verrà svelato nelle prossime settimane.