Sulla "cittadinanza consapevole" per gli stranieri prove d'intesa tra PD e Torino Bellissima

Inoltre "l'Association Maison d’Enfant pour la Culture et l’Education" (A.M.E.C.E), come racconta il presidente Mohamed Boussetta , opera e lavora sull'educazione dei giovani, cercando di contrastare la possibile diffusione di "baby gang".

"Le attività all'aperto, come l'estate ragazzi, sono tra le prime risorse messe in campo per l'educazione dei giovani, soprattutto per contrastare la criminalità organizzata, che sfrutta i giovani emarginati", racconta il presidente Boussetta, soddisfatto della rete creata con la città di Torino, auspicando manutenzione e sistemazione delle aree verdi.