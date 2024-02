Controlli delle forze dell'ordine ad Aurora: quasi 2mila euro di multa ai negozi

Controlli straordinari della Polizia di Stato ad Aurora, con particolare riferimento al Lungo Dora Firenze angolo via Reggio, Ponte Mosca, Corso Giulio Cesare, Lungo Dora Napoli, Piazza Borgo Dora, Ponte Carpanini, via Cecchi, Corso Brescia, corso Principe Oddone, corso Ciriè, via La Salle.

Nel corso dei due servizi sono state identificate 225 persone: due sono state arrestate per droga, mentre altre quattro denunciate. Complessivamente sono stati sequestrati circa 70 grammi di stupefacenti.

Durante gli accertamenti sulle attività commerciali, sono state fatte quattro multe per mancanze in materia di igiene e conservazione di alimenti, per un totale di circa 1400 €. Per un negozio di acconciature, una kebabberia ed un bar la Polizia Locale ha elevato sanzioni per 540 € totali.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno invece denunciato un quarantacinquenne nordafricano che si è rifiutato di fornire le proprie generalità e un trentasettenne senza fissa dimora, “inottemperante all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale”.