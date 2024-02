Il percussionista di Bjork Manu Delago in arrivo al Magazzino sul Po

Farà tappa anche a Torino il tour europeo di Manu Delago: in occasione dell’uscita dell’album “Snow from Yesterday”. il percussionista di Bjork arriva infatti al Magazzino sul Po domenica 25 febbraio (ore 21, ingresso 12 euro in prevendita, 15 euro in cassa). Candidato ai Grammy, compositore, innovatore e acclamato percussionista, ha collaborato regolarmente anche con Anoushka Shankar, The Cinematic Orchestra, Olafur Arnalds ed è apparso come solista con la London Symphony Orchestra , la Metropole Orkest e molti altri. Manu Delago è famoso per i suoi spettacoli dal vivo dinamici e sorprendenti. Nel tour sarà affiancato dai tre cantanti dei Mad About Lemon e da Clemens Rofner al basso e ai sintetizzatori. Tutti i presenti sul palco, non solo suonano vari strumenti acustici ed elettronici, ma contribuiscono anche a dare forma e colore a opere d’arte visiva che si sviluppano in diretta con la musica.

Il programma di fine mese include anche Bengala Fire (venerdì 23 febbraio ore 21.00, ingresso 10 euro); il party Devozioni Baleari con i resident Mike Bove, Luca Led, Ruben Lombroso (venerdì 23 febbraio ore 23.00, ingresso gratuito); Notte Batida in collaborazione con Seeyousound International Music Film Festival con i dj set di Batida e Davide Vizio (sabato 24 febbraio dalle 22.00, ingresso 5 euro); Suppa Party (sabato 24 febbraio dalle 23.00, ingresso gratuito); Stand Up Ecology, una serata all’insegna del divertimento e della consapevolezza ambientale (martedì 27 febbraio(ore 20.30, ingresso gratuito).