Fedez al Circolo dei lettori per parlare di salute mentale ai ragazzi delle scuole

Fedez arriva a Torino per incontrare i ragazzi delle scuole in occasione del festival sul benessere mentale dei giovani, Tu mi hai capito? Il cantante sarà al Circolo dei lettori martedì 27 febbraio alle ore 11.30.

Un incontro già andato tutto sold out e riservato alle classi.

Insieme a lui dialogherà Chiara Bidoli.

Al centro dell'incontro sarà il tema della pandemia che ha reso ancora più fragile l'idea di futuro di tanti ragazzi, già gravati da crisi climatica, mancanza di lavoro e riduzione di prospettive. Il benessere mentale delle giovani generazioni deve diventare una priorità sociale, per costruire una collettività accogliente e inclusiva, in cui nessuno si senta sbagliato.

Fedez non sarà l'unico a parlare ai giovani di salute mentale. Il festival continua infatti poi con gli altri appuntamenti:



martedì 27 febbraio h 18.30 sala gioco

Un posto dove stare al sicuro

Michele Arena

Tutti gli eroi che conosco (Mondadori)

Un gruppo di giovani affamati di vita, che nessuno ascolta veramente, decidono di creare un luogo dove stare al sicuro, in cui crescere senza che nessuno possa controllarli o far loro del male. Una scuola per numeri due, per chi, come loro, è fatto all'ottanta per cento di errori.

giovedì 29 febbraio h 18.30 sala gioco

Doppio quadro d’amore

Daniele Mencarelli

Degli amanti, non degli eroi (Mondadori)

con Miriam Massone

Due poemetti complementari nella loro diversa fisionomia, nella linearità internamente turbata dell’ampio racconto d’amore fra due giovanissimi, in apertura, e nelle screziature interne, anche sul piano della pronuncia e della versificazione, di Lux Hotel, il testo successivo.

venerdì 1 marzo h 21 sala grande

Ludovico e la Contessa

La Storia non va dimenticata

da un racconto di Annibale Crosignani, regia e adattamento teatrale di Ivana Ferri, con Patrizia Pozzi, Bruno Maria Ferraro e Mauro Parrinello, con la partecipazione di Annibale Crosignani

Un uomo trascorre sessant'anni nel manicomio di Collegno e dà un senso alla propria esistenza grazie al rapporto affettivo con Contessa, la cavalla che gli fu affidata e di cui si prenderà cura per gran parte della sua vita.

a cura di Tangram Teatro