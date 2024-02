Idrosapiens Leini, il sindaco Pittalis: “Soddisfazione per l’accordo tra le parti"

“Apprendo con favore del raggiungimento dell’accordo tra le parti che chiude la vertenza Idrosapiens Srl - così il sindaco di Leini, Renato Pittalis, in merito alla conclusione della vertenza Idrosapiens Srl con un accordo tra le parti - non entro nel merito, lasciando che siano i sindacati e l'azienda a divulgarne i termini. Ringrazio sia le rappresentanze sindacali e delle rsu, sia l’azienda per l’impegno e la disponibilità a raggiungere il miglior risultato possibile, data la situazione, a tutela soprattutto dei lavoratori e delle loro famiglie, oltre che dei legittimi interessi dell’impresa. Ringrazio anche tutte le istituzioni coinvolte in una vicenda che l’Amministrazione comunale ha sempre seguito con interesse e assiduità, pur in maniera discreta, così come gli altri comuni del territorio coinvolti”.