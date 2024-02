Dune - Parte Due arriva in sala: l'anteprima al Cinema Massmo

In occasione dell’uscita di Dune – Parte Due, in sala da mercoledì 28 febbraio con regolare programmazione, il Museo Nazionale del Cinema propone al Cinema Massimo la proiezione in anteprima dell’ultimo film di Denis Villeneuve, fissata per martedì 27 febbraio alle ore 20.

Denis Villeneuve

Dune – Parte Due (Dune: Part Two)

(Usa 2024, 166’, sottotitolato)

Il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Martedì 27 febbraio, h. 20.00

Per info: www.cinemamassimotorino.it