Fondazione CRT, al via il "Donor Day": fino al 23 marzo 5 raccolte fondi per 5 enti no profit

Al via le cinque campagne di fundraising che fino al 23 marzo - il Donor Day di Fondazione CRT - raccoglieranno risorse a favore di cinque istituzioni ed enti non profit del territorio: Museo Egizio, CentroScienza, Casa Giglio, LILT Biella e Fondazione Time2.

Le 5 campagne – che vedranno protagonisti i 50 giovani studenti di Talenti per il Fundraising di Fondazione CRT e che animeranno Torino e Biella con alcuni appuntamenti di avvicinamento – si concluderanno il 23 marzo con un ricco programma di eventi.

Le iniziative spazieranno dai tram contro la disinformazione di Centro Scienza alle stampanti 3D per un Museo Egizio sempre più accessibile e innovativo, dai menu per la prevenzione contro i tumori di LILT Biella ai summer camp inclusivi della Fondazione Time2, fino ad arrivare ai workshop di tessitura per lo sportello psicologico di Casa Giglio.

"Con il Donor Day scendono in campo, a fianco delle istituzioni del territorio, i giovani fundraiser che si sono formati e professionalizzati grazie alla Fondazione CRT - dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Andrea Varese -. Quello della raccolta fondi è un settore che ha un duplice potenziale: da una parte apre a nuove opportunità lavorative, dall’altra offre vie di finanziamento alternative e sostenibili alle organizzazioni del mondo non profit".

Ecco in dettaglio le cinque campagne di fundraising e gli eventi da non perdere:

Museo Egizio: La storia nelle tue mani

Obiettivo della campagna del Museo Egizio è l’acquisto di una stampante 3D, strumento innovativo in ambito museale, utile a favorire i progetti di ricerca e cura della collezione così come l’accessibilità e la didattica. La stampante 3D consente infatti di realizzare con facilità repliche degli oggetti, esportabili anche all’esterno per progetti didattici specifici.

Per raccogliere i 5.000 euro necessari la campagna prevede 4 eventi il 3, 9, 17 e 23 marzo all'interno del percorso di visita. Qui, il gruppo di Talenti per il Fundraising e l’esperto di innovazione digitale del Museo Egizio, spiegheranno come si usa la stampante 3D e il processo di riproduzione dei reperti in tutti i suoi passaggi, con possibilità di scoprire e toccare le repliche già realizzate. Dal 22 febbraio al 23 marzo sarà possibile effettuare donazioni in loco o digitalmente attraverso una sezione dedicata sul sito del Museo Egizio.

Casa Giglio: apre “il Filo”, il nuovo sportello psicologico gratuito

“Il Filo” è il nuovo progetto di Casa Giglio per l’apertura di uno sportello psicologico, un servizio gratuito di ascolto rivolto alle famiglie di bambini ospedalizzati ospiti della casa.

Il Donor Day del 23 marzo sarà la giornata conclusiva della campagna di raccolta fondi per realizzare “Il Filo”, che mira a raggiungere l’obiettivo di 7.000 euro. Dopo i workshop di tessitura manuale organizzati nel corso della campagna (giovedì 7 e 14 marzo ore 18.30 a Casa Giglio), il Donor Day consisterà in un pomeriggio di laboratorio sociale di uncinetto “Social Knitting”, seguito da un aperitivo solidale. L’appuntamento è per 23 marzo, dalle 15.30 presso Casa Giglio, in Via Cappel Verde 2 a Torino.

CentroScienza: il tram della Scienza

La campagna “Che mondo sarebbe senza divulgazione scientifica?” vuole rendere le persone consapevoli di quanto sia importante la divulgazione scientifica per orientarsi in un mondo con troppa disinformazione e troppo poca propensione all’approfondimento.

Un’opportunità importante per coinvolgere i donatori nella raccolta di 2.500 euro da investire nella prossima edizione di Un Grado e Mezzo - Festival su clima e ambiente di CentroScienza. Il giorno del Donor Day, momento di chiusura della campagna, si terrà 23 marzo in Piazza Carlo Emanuele II (piazza Carlina) dalle ore 14.00 alle ore 18.00: qui, chiunque lo desideri potrà salire sul Tram della Scienza, scoprire l’importanza delle attività di CentroScienza e trovare risposta a diversi quesiti scientifici.

LILT Biella: Passapaura

LILT Biella con “Passapaura” affronta la sfida per diffondere stili di vita sani.

23 marzo, a conclusione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, LILT invita tutte e tutti a Spazio LILT, in via Ivrea 22 a Biella, per il Donor Day, un pomeriggio dedicato ai bambini tra sport e attività creative per raccogliere 3.000 euro destinati ai progetti nelle scuole e all’Ambulatorio di prevenzione dell’obesità infantile.

Parte integrante della campagna di raccolta fondi, il ricettario in collaborazione con Slow Food Biella e i segnalibri realizzati dalle scuole aderenti ai progetti LILT che raccontano in modo creativo e originale che cos’è per loro la prevenzione.

Fondazione Time2: 5 borse di partecipazione per il Summer Camp