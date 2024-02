Anche Moncalieri corre contro il cancro: per la prima volta Just The Woman I Am arriva in città (foto di archivio)

Da anni è diventato un appuntamento che richiama migliaia e migliaia di persone, tutti di corsa per aiutare a combattere il cancro. La Just The WOman I Am è una corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti e tutte, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

La novità 2024 di Moncalieri

In questo 2024, per la prima volta, Moncalieri avrà la sua Just The Woman I Am: il percorso, che si snoderà attraverso Borgo Mercato e Borgata Santa Maria, sarà animato da musica, giochi per i più piccoli e la presenza di educatori cinofili.

Nel cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero, inoltre, sarà allestito un vero e proprio "Villaggio del Benessere", con la partecipazione dell'Asl To5 e delle associazioni della città impegnate nella promozione della salute e della prevenzione.

Quando: sabato 9 marzo - ore 15

Dove: partenza e arrivo presso il Polifunzionale Don P.G. Ferrero

via Santa Maria, 27 - Moncalieri

Scopri di più: https://www.comune.moncalieri.to.it/JTWIA2024