Cuorgnè, inaugura la targa in memoria ai Martiri delle Foibe

Il comune di Cuorgnè, grazie all’iniziativa del Comitato 10 Febbraio, ha la sua targa dedicata ai Martiri delle foibe e all’Esodo giuliano dalmata.



“Grazie al lavoro su tutta la provincia di Torino, e a circa vent’anni di battaglie, siamo riusciti a mettere un’altro tassello nel percorso del ricordo dei Martiri delle foibe e dell’Esodo giuliano dalmata - ha dichiarato Matteo Rossino, responsabile del Comitato 10 Febbraio per la provincia di Torino - L’inaugurazione di una targa è sempre un piccola grande vittoria, perché si ha la consapevolezza di aver fatto qualcosa che rimarrà alle generazioni future. Purtroppo - ha concluso Rossino - ci sono ancora comuni che negano patrocini, come quello di Ivrea per la manifestazione di domani, e che invitano negazionisti come Gobetti a parlare. Ecco perché dobbiamo continuare nel nostro lavoro di diffusione della verità.”