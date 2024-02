Quando il pane segue l'esodo degli operai: la paisanotta di Druento

Il pane è uno degli alimenti più antichi ed anche più consumati in assoluto. Esiste in innumerevoli fogge e versioni, da quelle semplici a quelle più ricche, passando dal salato al dolce.

Gli ingredienti di questa pagnotta tipica sono molto semplici: farina di grano tenero, acqua, sale, lievito di birra e lievito naturale. L'impasto ottenuto in tal modo non è né troppo duro né troppo lento. Dopo una breve lievitazione, viene rilavorato e poi diviso in panetti dal peso compreso tra i 150 e i 300 grammi.