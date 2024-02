Scoperto a rubare alcolici in un supermercato aggredisce commessi e carabinieri con una bottiglia rotta

Nel tardo pomeriggio di sabato 24 febbraio, in un supermercato di via Cibrario, nel quartiere Campidoglio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un trentacinquenne nordafricano, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora per “rapina impropria” e “violenza e resistenza a pubblico ufficiale”.



Dopo aver nascosto alcune bottiglie di alcolici nello zaino, è stato fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza in servizio nel supermercato. Invece di restituire la merce lo ha aggredito impugnando il collo di una bottiglia rotta.



L’equipaggio dei carabinieri arrivato sul posto, nel tentativo di fermare il soggetto in escandescenza, è stato a sua volta aggredito con calci e pugni dal malfattore, rendendo inoltre difficoltose le fasi della sua identificazione.



Gravemente indiziato per rapina impropria e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.