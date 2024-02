Dopo tanta primavera, è tornato il Generale Inverno: la neve ha imbiancato tutte le vallate torinesi [FOTO]

Bardonecchia, val di Susa e non solo: ecco come il meteo ha riportato la neve nelle vallate torinesi

Torino e le sue valli nell'occhio del ciclone. Dopo settimane che sembravano nel segno della primavera in (netto) anticipo, la neve è tornata a ricoprire le vallate torinesi. Colpa - ma forse sarebbe meglio definirlo un "merito" - del nuovo ciclone che nei giorni scorsi ha abbassato le temperature e portato la pioggia.



Ma la pioggia, in quota, si è trasformata in neve. Soprattutto in montagna. E adesso un nuovo ciclone porterà ulteriore maltempo nei prossimi giorni. Dunque pioggia, in pianura, che diventerà fiocchi di neve alla quota adatta.



E per averne un'idea basta osservare le immagini che arrivano dalle vallate torinesi. Dalla val di Susa, soprattutto. Ma non solo.

Le previsioni di Datameteo

Secondo gli esperti Datameteo, in particolare, Da oggi e fino a mercoledì il cielo sarà in generale molto nuvoloso o coperto con possibili temporanee schiarite. Precipitazioni diffuse ovunque con pause di qualche ora che permetteranno di avere un deflusso delle acque più regolare. Neve fino ai fondovalle su tutte le Alpi e valle d'Aosta, con accumuli che in molte zone oltre i 1000 m potranno arrivare al metro entro mercoledì mattina. Quota neve in rialzo da stasera, che potrà causare un elevato rischio di valanghe nei giorni a seguire, e piogge sulle pianure. Miglioramento durante la giornata di mercoledì.

Temperature massime contenute oggi in pianura, con valori tra 5/6 °C, in graduale aumento da domani. Minime anche in graduale aumento causa nuvolosità persistente. Venti moderati nordorientali su pianure ed in città tra oggi pomeriggio e mercoledì mattina.

Da giovedì 29 febbraio, invece, temporaneo miglioramento delle condizioni meteo anche se sempre in un contesto instabile. Nel fine settimana potrebbe esserci una nuova situazione di maltempo anche se meno intensa dell'attuale. Temperature in rialzo e in media con i valori del periodo.