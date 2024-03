Parlare di caldaie e scaldabagno significa intanto parlare forse dei dispositivi più importanti che ci stanno anche se, come vedremo meglio all'interno dell'articolo, difficilmente troveremo in una casa una persona che li ha tutti e due e se conosciamo che cosa servono di sicuro comprendiamo quello che stiamo dicendo.

Se quando andiamo per esempio a prendere una casa in affitto o andiamo addirittura ad acquistarla, è chiaro che, se per esempio in casa troviamo una caldaia non avremo nessun bisogno di uno scaldabagno, semplicemente perché grazie alla stessa potremo avere la garanzia di un riscaldamento durante i mesi invernali senza stare al freddo in casa e avremo anche acqua calda tutto l'anno per farci una doccia o per qualsiasi altro motivo come, per esempio, lavorare e stoviglie o lavare i panni a mano.

In un contesto del genere è chiaro che uno scaldabagno ci serve anch'esso per l'acqua calda avrebbe poco senso, mentre fatto diverso se in quella casa, per esempio, c'è una stufa per riscaldarsi o c'è un condizionatore a pompa di calore che serve sia a scaldarci che ad avere fresco durante l'estate e in quel caso l'unica soluzione è appunto prendere in considerazione l'acquisto di uno scaldabagno.

Naturalmente è difficile in un articolo spiegare la complessità di questi due dispositivi anche perché ce ne stanno di vario genere e se ad esempio parliamo di scaldabagni dobbiamo già dire che esistono quelli elettrici e quelli a gas, così come esistono quelli istantanei e ad accumulo e già sono delle distinzioni interessanti da fare.

Così come se parliamo di caldaie possiamo parlare delle famose caldaie a gas, però potremmo parlare anche delle caldaie a pellet che sono sempre più diffuse, così come potremmo fare riferimento alle caldaie a condensazione che, a prescindere dal combustibile con le quali sono alimentate, comunque sono delle caldaie che hanno un sistema che permette di risparmiare e quindi sono molto efficienti energeticamente e soprattutto inquinano molto meno delle vecchie caldaie a camera stagna.

Per non fare confusione quando dobbiamo acquistare uno scaldabagno o una caldaia a farci aiutare da professionisti ci potrebbe essere utile.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte per evitare di fare confusione quando decidiamo di acquistare una caldaia o quando decidiamo di acquistare uno scaldabagno, sarebbe utile farci consigliare da professionisti e quindi semplicemente bisognerebbe farci presentare qualche tecnico caldaista che magari può essere un amico di un amico o di un familiare.

In questo caso, infatti, ci basterebbe farci dare il suo numero e contattarlo per telefono così lo possiamo invitare a casa nostra per un caffè e a quel punto potremmo spiegargli le nostre esigenze e soprattutto potremmo mostrargli dove viviamo.

Solo a quel punto potrebbero darci dei consigli ad hoc dipendendo di quello di cui abbiamo bisogno e quindi se parliamo di caldaia, per esempio, ci potrebbero consigliare se è meglio una caldaia per interni, oppure se può essere più adatta una caldaia per esterni perché all'interno di casa abbiamo troppo poco spazio.