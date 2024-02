Mov-Art: a marzo le masterclass (rivolte a tutti!) di teatro e doppiaggio con Claudio Insegno, Massimo Lopez e Monica Ward

Tre grandi nomi del cinema e del teatro saranno protagonisti a marzo allo Spazio Mov-Art di San Salvario.

Claudio Insegno, Massimo Lopez e Monica Ward saranno infatti i docenti di due Masterclass in cui condivideranno con i partecipanti le loro esperienze e alcuni trucchi per lavorare nel mondo dello spettacolo.

"Si tratta", spiega Alessio Schiavo, fondatore di Spazio Mov-Art insieme ad Andrea Incognito, "di due appuntamenti adatti non solo ai professionisti del mondo artistico come registi, attori, scenografi, costumisti, direttori musicali, drammaturghi e doppiatori, ma anche - anzi, soprattutto - ai principianti e agli appassionati che hanno voglia di mettersi alla prova e sperimentare il mondo del cinema e del teatro".

Le due masterclass

Il primo appuntamento, domenica 3 marzo, è con la Masterclass di Claudio Insegno: Creare uno show in sole 4 ore. "Un'idea folle", racconta ancora Schiavo, "con l'obiettivo di preparare un testo per la scena, dall'ideazione creativa alla realizzazione vera e propria, passando per la scelta degli attori e dei costumi e delle scenografie e delle musiche, in sole 4 ore. E, visto che Insegno è un regista teatrale di esperienza, una parte importante sarà dedicata all'interpretazione e alla regia. Un progetto così ambizioso e impossibile che io stesso sono curiosissimo di vederlo realizzato".

Il secondo appuntamento, sabato 16 e domenica 17 marzo, con Massimo Lopez e Monica Ward, è invece dedicato al doppiaggio e alla recitazione. "Un'opportunità per i partecipanti di mettersi alla prova in prima persona, con due maestri d'eccezione".

Ecco cosa ci ha raccontato Alessio Schiavo sugli appuntamenti in programma:

www.spaziomovart.it

Per info e costi: tel. 011.19118616 – 320.8742606

info@spaziomovart.it





Lo Spazio Mov-Art

Ma che cosa è lo spazio Mov-Art? In via Goito 13, nel quartiere di San Salvario, da circa un anno c'è questa scuola di formazione artistica aperta a tutti, professionisti e non. Il suo fondatore, Alessio Schiavo, la definisce "una palestra dove scoprire le proprie potenzialità creative". "Dire, Fare, Cantare" sono le tre parole che accolgono i visitatori all'ingresso, in una location moderna e suggestiva sviluppata su due piani tra colori, scritte motivazionali, grandi stanze per le prove, una sala principale dove si tengono le esibizioni. Qui vengono organizzati corsi di public speaking, recitazione, tecnica vocale, danza movimento terapia. Ma anche serate aperte al pubblico che hanno trasformato in breve tempo Mov-Art in uno dei locali di riferimento del quartiere. Ecco cosa ci ha raccontato Schiavo:

Una serata particolare è quella del martedì, dove gli artisti o chi vuole cimentarsi in un una performance - cantanti, attori ecc - si mettono in discussione davanti a un pubblico (non pagante) che alla fine giudica e commenta ogni singola esibizione. "Abbiamo aperto questo spazio", spiega ancora Schiavo, "per chi ha voglia di mettersi in discussione, mettendosi in gioco e liberando la propria vena artistica. Ma anche per chi, da pubblico, è magari più timido e cerca un primo approccio con il mondo artistico e performativo".

Spazio mov-Art, via Goito 13, www.spaziomovart.it