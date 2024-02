Hanno preso di mira le auto in sosta: arrestati per due tentati furti in pochi giorni

Due uomini di 32 anni e 37 anni sono stati arrestati tentato furto aggravato.

Gli agenti del Commissariato di Madonna di Campagna, grazie anche alla segnalazione di un cittadino che aveva visto un uomo infrangere il finestrino di un’auto in sosta e asportarne degli oggetti, sono accorsi in via Valprato. Arrivati sul posto, gli operatori hanno rincorso e bloccato l'uomo in fuga, traendolo in arresto dopo pochi metri.

Il giorno dopo, un episodio simile è avvenuto ai danni di un'auto in sosta in via Gioberti, dove sono intervenuti gli agenti del Commissariato di San Secondo. Una donna ha notato sul sedile del passeggero dell'auto del suo fidanzato un estraneo. Dopo aver chiamato il 112, gli operatori sono arrivati e hanno fermato l'uomo.

Il soggetto, tratto in arresto, era in evidente stato di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e nascondeva all’interno della giacca un martelletto frangivetro mentre ai suoi piedi venivano inoltre trovati un cacciavite e due fascette in plastica unite da del nastro adesivo. Poggiati sullo zaino dell’uomo vi erano invece un paio di scarpe del proprietario del fidanzato della donna e un porta sci, gli unici due oggetti di valore presenti a bordo.