Il Circolo del Lettori sbarca sul Lago Maggiore: la quarta sede al Palazzo Pretorio

Il Circolo dei Lettori si trasferisce sul Lago Maggiore a Verbania con la sua quarta sede. È stata infatti firmata oggi la convenzione tra la Città e la Fondazione.

“Nel 2021 abbiamo partecipato alla competizione nazionale Capitale della Cultura, classificandoci tra i primi 10. Da lì è nata la volontà di stabilire relazioni fuori dal nostro territorio, il Circolo dei lettori è un’eccellenza a livello nazionale, ci sono quindi state le prime tappe di avvicinamento - spiega la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini -. Il fidanzamento si conclude oggi con il matrimonio.

La sede a partire dalla primavera, sarà a Palazzo Pretorio: “Cosicché la tradizione culturale del Circolo insieme all’offerta turistica di Verbania possano portare a una programmazione che corrisponde alle esigenze di crescita della città di Verbania” aggiunge la sindaca.

“Questo è il mix di ingredienti che sono la premessa indispensabile di un futuro radioso” commenta Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori.

“In questi anni abbiamo avuto modo di collaborare in maniera proficua con la Fondazione Circolo dei lettori che per noi piemontesi è una istituzione importante, ma soprattutto è la cinghia di trasmissione dei più significativi appuntamenti culturali della nostra regione” dichiara Vittoria Poggio, assessore a cultura, turismo, commercio della Regione Piemonte.

Sulla programmazione

“La programmazione avrà particolarmente a cuore temi quali la natura, la sostenibilità e un turismo consapevole, ma anche il dialogo con altri "mondi" - non dimentichiamo che Verbania e il lago sono realtà di un confine che non è barriera bensì spazio di incontro: dall'intelligenza artificiale all'oceanografia, dalla storia locale alla forma del romanzo postmoderno, la cultura è e sarà a Verbania occasione di scoperta e approfondimento. Le presentazioni delle novità editoriali insieme ad autrici e autori saranno un filone importante e l'occasione per far conoscere questa località a scrittori e intellettuali. Verbania diventerà inoltre un volano per far conoscere ed "estendere" i festival della Fondazione - Torino Spiritualità, Festival del Classico, Scarabocchi e Radici - con un incontro di avvicinamento o prosecuzione sui temi cui queste rassegne saranno dedicate, di anno in anno” aggiunge Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

“L’idea è di iniziare con la rassegna LetterAltura, poi porteremo i grandi nomi e autori per far riflettere su questo presente un po’ travagliato. La biblioteca ha investito molto sulla cultura e sull’avvicinamento con i più piccoli” spiega la sindaca. “In generale, pensiamo di organizzare rassegne per far crescere la città e il suo turismo”.

Un'occasione per incrementare i rapporti tra Verbania e Torino

“Siamo contenti della benedizione della Regione Piemonte per questa iniziativa - commenta Marchionini -. È indubbio che la nostra è una zona di periferia, per noi è un’opportunità, ma anche per la regione per valorizzarle il VCO e non solo affermarla come grande luogo turistico”.

Si avvicina il Salone del libro, una manifestazione cui la città di Verbania partecipa da anni: “La presenza sarà più compiuta e sarà una dimostrazione di cosa Verbania e VCO può fare a livello di regionale” conclude la prima cittadina.