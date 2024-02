A Torino un corso per comprendere il cane e imparare il suo linguaggio

Il primo corso dedicato ai nostri amici a quattrozampe approda al Polo Artistico e Culturale dell’ Istituto delle Rosine di Torino (via delle Rosine, 11), per “comprendere il cane e imparare il suo linguaggio” grazie a due esperte delle relazioni uomo-animale, la dottoressa Tania Tessera e la dottoressa Roberta Fornasari.

Il corso consiste in cicli di 5 incontri da 2 ore ciascuno a cadenza settimanale e le iscrizioni sono sempre aperte. I corsi si svolgeranno al lunedì, dalle ore 18,30 alle 20,30.

Gli incontri permetteranno, attraverso un approccio cognitivo-relazionale, di scoprire, riconoscere e comprendere la soggettività, le motivazioni e la mappa emozionale del cane così da potenziare la relazione e l’empatia tra l’amico umano e il cane.

Il percorso è utile per tutti coloro che desiderano avere un’ottima qualità di vita insieme al proprio cane, per chi vorrebbe adottarne uno, per chi lavora con i cani o per chiunque sia interessato a scoprire il meraviglioso mondo della cinofilia e il motivo per cui i cani affascinano così tanto che scegliamo sempre più di vivere con loro.



Il programma prevede una breve storia della cinofilia dalla dominanza (gerarchia tra animali della stessa specie), al metodo gentile fino all’approccio cognitivo relazionale, la “piramide dei bisogni” per scoprire quali siano prioritari per il nostro animale, le motivazioni di razza e le aree di competenza, l’etogramma del cane, la comunicazione e l’educazione attraverso il gioco e il meccanismo di rinforzo positivo, il linguaggio del cane (dalla comunicazione posturale, chimica, olfattiva, uditiva, prossemica alle marcature, ai segnali calmanti, alle reazioni fisiologiche), la base sicura e la teoria dell’attaccamento (Bolwby), Il cervello e l’intelligenza emotiva-umana e del cane, lo stress, l’empatia, i problemi comportamentali, la co-regolazione (contagio emozionale), l’alimentazione e gli errori più comuni da evitare.

Tania Tessera



Psicologa clinica, Referente di intervento e Responsabile di progetto di Interventi Assistiti con gli Animali. Esperta della relazione uomo-animale e specializzata in Terapie Assistite con il cane a supporto di patologie della sfera motoria, neurologica, psichiatrica, affettiva e relazionale all’interno di differenti strutture di cura, riabilitazione e in sinergia con presidi ospedalieri del territorio (Neuropsichiatria Infantile O.I.R.M. e ASL Città di Torino).

Laureata in psicologia clinica all’università di Torino, specializzata in Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione di cui si occupa privatamente.

Presidente dell’associazione di promozione sociale “La Casa del Sole – APS”. Referente di intervento della Terapia Assistita “Progetto àncora: una zampa per ricominciare”.

Formatrice in convegni e seminari sul tema delle Terapie Assistite con gli Animali presso Università e Presidi Sanitari nazionali.

Roberta Fornasari

Interprete e Traduttrice, Coadiutrice negli Interventi Assistiti con gli Animali e specializzata nelle Terapie Assistite con il cane a supporto di patologie della sfera motoria, neurologica, psichiatrica, affettiva e relazionale all’interno di differenti strutture di cura, riabilitazione e in sinergia con presidi ospedalieri del territorio (Neuropsichiatria Infantile O.I.R.M. e ASL Città di Torino).

Educatrice Cinofila e Tecnico cuccioli diplomata presso l’Istituto di Zooantropologia Applicata ThinkDog. In possesso di diploma PCR CSEN conseguito insieme alla sua Labrador Retriever Jackie, rigorosamente e regolarmente sottoposta a controlli sanitari e comportamentali che le conferiscono l’idoneità agli IAA. Coadiutrice del cane della Terapia Assistita “Progetto àncora: una zampa per ricominciare”. Formatrice in convegni e seminari sul tema delle Terapie Assistite con gli Animali presso Università e Presidi Sanitari nazionali. Volontaria UGI ODV nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.