Commissario per la "sicurezza": Torino Bellissima vuole il generale Figliuolo

Baby gang nel centro di Torino, spaccio e violenza in Barriera di Milano. Ma anche “tensioni” tra maggioranza e minoranza dopo la liberazione di Askatasuna. E così Torino Bellissima, sul modello di quanto fatto a Milano dal sindaco Beppe Sala con la nomina dell’ex capo della Polizia Gabrielli, chiede di designare un commissario per la “sicurezza”. Una figura da affiancare agli assessori.

Il generale Figliuolo

E la civica ha già individuato una persona adatta all’incarico, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ex commissario straordinario per l’emergenza Covid ed oggi commissario straordinario per l’alluvione in Emilia Romagna. “Un torinese capace – lo definisce il capogruppo di Torino Bellissima Paolo Damilano, in un post facebook - e stimato trasversalmente, che ha dimostrato già di saper gestire situazioni molto complesse traghettandoci fuori dalla pandemia”.

A fargli eco Pierlucio Firrao, che definisce Figliuolo “un profilo perfetto: il suo curriculum parla da solo”. “Oggi più che mai, visti i rapporti non idilliaci del sindaco con le forze dell’ordine per via del caso Askatasuna, riteniamo fondamentale una figura del genere” conclude il vicecapogruppo, che ieri ha presentato la mozione in commissione. Al momento il Generale non è però ancora stato interpellato.