Tensioni e incidenti di fronte alla Questura, una decina le posizioni al vaglio degli investigatori

Sarebbero una decina le posizioni al vaglio degli investigatori a seguito delle tensioni scatenatesi ieri pomeriggio davanti alla Questura di Torino, quando un gruppo di manifestanti appartenenti all’area anarchica ha assalito una volante della polizia per impedire il trasferimento di un cittadino extracomunitario in un centro per il rimpatrio della Lombardia poiché quello torinese è chiuso per manutenzione.

Un agente ferito, 5 ragazze denunciate

Per i disordini, nei quali è rimasto ferito un agente che e’ dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, nella serata di ieri sono state denunciate 5 ragazze accusate di resistenza a pubblico ufficiale ma gli accertamenti continuano sia per identificare coloro che si trovavano accanto all’auto assalita e presa a calci e pugni, sia coloro, tra cui anche esponenti di centri sociali e collettivi, che dopo il presidio si sono mossi in corteo per le vie del centro città bloccando a più riprese il traffico cittadino e danneggiando anche alcune auto in transito.

L’extracomunitario era stato fermato la sera precedente mentre stava imbrattando con frasi ingiuriose un sottopasso alla periferia del capoluogo piemontese. Trovato privo di documenti, era stato portato in Questura e avviate le procedure per il trasferimento in Lombardia e il successivo rimpatrio. Si tratterebbe di un trentenne di origine marocchina con diverse pendenze penali a suo carico.

La rabbia della Polizia di Stato

“Esprimiamo la massima solidarietà ai colleghi che ieri a Torino hanno subito l’ennesima gravissima aggressione, questa ancor più spavalda e arrogante del solito. Un episodio che si innesta nel pericoloso clima di generale criminalizzazione delle Forze di Polizia, il cui operato è stato frettolosamente e implacabilmente messo in discussione, con giudizi ed esternazioni che hanno gettato un’ombra e in qualche caso addirittura discredito sulla loro professionalità e sull’affidabilità del sistema, alimentando l’odio nei loro confronti e dando la stura a chi ora sarà ancor più convinto nel mettere in pratica comportamenti provocatori, prevaricatori e violenti": così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo quanto avvenuto ieri a Torino.

"E’ il frutto avvelenato di un finto e ipocrita buonismo ‘a prescindere’ che sorvola bellamente sulle regole dell’ordine e della sicurezza pubblica, non tenendo mai a mente quali siano i compiti e le dinamiche operative del personale in divisa. Conosciamo bene quale sia il concreto pericolo dell’effetto emulazione che certe cose scatenano, e ci aspettiamo un inasprimento di condotte ritorsive e aggressive nei confronti dei colleghi che ora sono ancor più a rischio”, conclude Mazzetti.