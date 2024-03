L'impianto Mercadante senza proprietario dopo 11 anni: "Revocata la concessione all'ASD Calfas"

"L'obiettivo è di mettere il prima possibile l'impianto di nuovo a bando, in modo da poter concrdere, alla nuova società, di iniziare le attività a partire da settembre 2024 - hanno dichiarato congiuntamente il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e il coordinatore allo Sport Alessandro Scirretti - Dal punto di vista sportivo è importante partire a settembre perché le iscrizioni iniziano in quel periodo, essendo un quartiere popolare c'è sempre molta richiesta, non vogliamo assolutamente lasciare il territorio scoperto".