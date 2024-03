Dopo la tragedia di Firenze, presidio di "Essenon" davanti al punto vendita di Porta Nuova: "Basta Esselunga"

Il comitato "Essenon", dopo la tragedia degli operai morti in un cantiere a Firenze, ha organizzato un presidio di protesta davanti al punto vendita di Esselunga di Porta Nuova, realizzando una manifestazione insieme alla CUB contro l'azienda.

"Basta morti sul lavoro"

Le richieste del comitato e del sindacato sono chiare: "Basta morti sul lavoro, stop agli appalti al ribasso e fermare Esselunga".

Il presidio é iniziato poco dopo le 18.30. La polizia, presente già all'interno della stazione, ha immediatamente impedito ai manifestanti di entrare all'interno del negozio, successivamente le forze dell'ordine hanno schierato un cordone alle spalle del presidio, in modo da andare a presidiare tutti gli ingressi del punto vendita.

Bandiere e un grosso striscione

Muniti di bandiere, i (pochi) manifestanti hanno iniziato a distribuire dei volantini alle persone che uscivano dal negozio, accompagnati da membri del comitato che hanno iniziato a contestare Esselunga al megafono: "Siamo qui a denunciare e a chiedere la chiusura di un'azienda capitalistica che sfrutta i lavoratori - ha urlato al megafono una portavoce dei manifestanti - siamo qui perché questa gente continua a costringere spesso i lavoratori al licenziamento mentre si appropria di parchi, aree verdi, distruggendo l'ambiente per continuare a espandersi."

Il presidio ha affrontato numerose questioni: non solo il lavoro, ma anche temi legati all'ambiente, in particolar modo riguardo il progetto di espansione dell'azienda all'interno dell'ex area "Whestinghouse", nel quartiere Cit Turin. In breve tempo la protesta ha attirato l'attenzione di numerosi passanti, incuriositi in particolare dal grosso striscione esposto dai manifestanti: "Basta morire di lavoro. Boicotta Esselunga".

Ore 19: Si alza la tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine: il presidio ha provato ad aggirare il negozio, ma è l'ingresso nella stazione è stato bloccato subito dalla celere. Ma poi la situazione torna rapidamente alla calma.

Ore 19.20: Dopo numerosi tentativi da parte dei manifestanti di entrare all'interno del negozio, la polizia ha chiuso tutte le entrate, ad eccezione di quella principale, con tre ingenti cordoni di "caschi blu".

Ore 19.35: Il corteo, dopo aver acceso un grosso fumogeno, ha esposto uno striscione con sopra scritto: "Non c'è una morte che non sia importante, boicotta Esselunga".