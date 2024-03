Al Museo Scienze Naturali, un incontro sui Beni culturali tra restauro e valorizzazione

Nata nel 1783, l’Accademia delle Scienze nel suo primo secolo di vita ha accolto nelle sue sale collezioni diverse, in gran parte donate da soci. Molte di esse confluirono in seguito in specifici allestimenti museali. In particolare, nel 1805, le raccolte della Reale Accademia delle Scienze e quelle universitarie vennero fuse e assegnate definitivamente all'Università, pur restando fisicamente separate.