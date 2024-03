Dal set di One Piece al palco di Torino Comics: l'attore Peter Gadiot ospite al Lingotto Fiere

Dopo Steven John Ward, un altro pirata approda a Torino direttamente dalla serie One Piece.

Ospite d’onore internazionale della XXVIII edizione di Torino Comics, in programma dal 12 al 14 aprile a Lingotto Fiere, è infatti l’attore britannico Peter Gadiot, interprete del personaggio di Shanks.

Nato nel 1985 a East Grinstead, a sud di Londra, Gadiot debutta sul grande schermo nel 2010, interpretando Stephen Moore nel film 13Hrs. Nello stesso anno appare nel ruolo di Tory Falconi nella serie tv My Spy Family. È divenuto celebre nel 2013 per il ruolo di Cyrus nella serie tv della ABC C'era una volta nel Paese delle Meraviglie, per poi diventare, nel 2016, uno dei personaggi principali della serie Regina del Sud.

Nell’universo di One Piece, il manga (poi diventato anche anime e, nel 2023, serie tv live action) ideato dal giapponese Eiichirō Oda - Shanks è il capitano dei Pirati del Rosso e uno dei quattro imperatori, ossia uno dei quattro pirati più forti al mondo. Ha perso il braccio sinistro in una lotta contro un re del mare per salvare Rufy. Ha inoltre tre cicatrici sull’occhio sinistro e indossa una camicia bianca sbottonata, un mantello nero, pantaloni con un motivo floreale e sandali.

L’attore sarà presente a Lingotto Fiere sabato 13 e domenica 14 aprile e sarà a disposizione del pubblico per sessioni di autografi, foto e dediche; è inoltre protagonista di due conferenze sul main stage, una per giornata. Al suo fianco sul palco Renato Novara, il doppiatore italiano che gli presta la voce nella serie One Piece.