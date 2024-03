Vecchie cabine telefoniche vandalizzate, Iannò: "Archeologia della comunicazione tra degrado e dimissione"

“Sono il simbolo di un‘epoca dell’analogico, dei nostalgici del gettone, ormai oggetto da collezione e le antesignane dei social. L’uso degli smartphone e dei telefoni cellulari le ha soppiantate definitivamente. Le cabine telefoniche sono una vecchia icona appartenente “all'archeologia della comunicazione”, tuttora presente sul territorio torinese", fa notare Pino Iannò, consigliere comunale di minoranza di Torino Libero Pensiero.

"Visto che le postazioni telefoniche verranno dismesse, perché dobbiamo continuare ad assistere a situazioni di degrado, strutture diventate vespasiani a cielo aperto? Un caso emblematico sono le due postazioni presenti in strada San Mauro all'angolo con via Vittime di Bologna vandalizzate e ridotte a vero e proprio bagno pubblico e discarica. Sulla cabina c’è un adesivo con cui si comunica che saranno dismesse dal 18 settembre 2023, a distanza di 5 mesi sono ancora lì".

"Ho depositato un’interpellanza perché la problematica è presente in molte altre parti di Torino e vorrei sapere quante sono ancora presenti. Come mai sono biblici i tempi di rimozione e qual è il cronoprogramma di TIM per togliere definitivamente le postazioni telefoniche?”, si domanda Iannò in conclusione.