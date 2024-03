Carlo Magno passò anche da Torino. Alla scoperta dei luoghi in cui soggiornò

Tra le tante figure storiche, culturali, artistiche, che hanno soggiornato, per tempi più o meno prolungati, in Piemonte ed in particolare a Torino, c'è anche Carlo Magno.

Re dei Franchi e dei Longobardi e primo imperatore del Sacro Romano Impero, egli si fermò presso le Chiuse di Susa nel 773 durante la battaglia contro i Longobardi guidati dall'imperatore Desiderio e dal figlio Adelchi.

Quando venne a Torino