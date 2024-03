Musicisti, ballerini e artisti sordi insieme per uno spettacolo senza barriere all'Auditorium Rai

La sordità accomuna gli artisti portatori di impianto cocleare provenienti da Italia, Austria, Finlandia, Germania e Portogallo che domenica 3 marzo alle 17.30, all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino e in live streaming su RaiPlay – daranno vita a “Sound Sensation. Musica senza barriere”.

Un concerto evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Udito da Fondazione Akusia ETS – Ente filantropico, Associazione Apic, in collaborazione con le direzioni Rai Per la Sostenibilità-ESG, Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione e con il supporto del Centro di Produzione Tv Rai di Torino, Rai Radiofonia, Rai Pubblica Utilità per la Lis e MED-EL.

A presentare la serata sarà Alberto Bertoli, logopedista e cantautore, che proporrà anche la sua canzone “Stelle” e quella del padre Pierangelo “A muso duro”, mentre sul palcoscenico le storie di musicisti, ballerini e artisti visivi si intrecceranno con la musica, ovvero il “motore” che li ha spinti ad affrontare la sordità profonda, per porvi rimedio e tornare a suonare e a proporre le proprie performance.

E si passa così dalla musica classica al folk rock, dalla danza ai balli latini, passando per performance di live painting “musicale".

Come nel caso dell’oboista Russel Tyler, delle pianiste Antonella Isaiu e Claudia Mangione, del cantante Jonas Pietersteiner, della band Satuo, della danzatrice Anna De Regibus, del ballerino Cosimo Germinario e della live painter Sirad Alas.

Per rendere l’evento musicale pienamente accessibile ad artisti e pubblico presenti, Rai riattiverà per l’occasione il loop a induzione magnetica del “Progetto Beethoven” e MED-EL garantirà la piena accessibilità a tutti i portatori di ausili uditivi attraverso ii sistema wi-fi Lola, come già avvenuto per Eurovision 2022 e Sanremo 2023.

Per info: www.eventbrite.it/e/biglietti-<wbr></wbr>sound-sensation-744966393537?<wbr></wbr>aff=oddtdtcreator