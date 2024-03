Aurora, il Cecchi Point chiama a raccolta cittadini e associazioni: “Partecipa al cambiamento, vogliamo crescere”

Il Cecchi Point, la casa del quartiere di borgo Aurora, vuole crescere e per farlo sta realizzando un percorso rivolto a cittadini e associazioni per stimolare la partecipazione alla vita pubblica e con nuove idee e progetti.

Il percorso è stato ribattezzato “Cecchi +” ed è coordinato da Il Campanile Ets, associazione di secondo livello che gestisce lo spazio: “La casa del quartiere - spiegano i promotori – cresce, vogliamo dare nuovo slancio e ulteriore espansione. L'obiettivo è rendere protagoniste tutte le persone e le organizzazioni che hanno a cuore Aurora sviluppando 3 dimensioni di cambiamento: governance e rappresentanza, organizzazione e miglioramento degli spazi”.

Gli incontri previsti sono 4: il primo, realizzato lo scorso 21 febbraio, ha avuto come tema i valori e le attività del Cecchi Point. I prossimi appuntamenti sono previsti sabato 16 marzo (dalle 14 alle 20) con tavoli di lavoro tematici su spazi, nuovi servizi, relazioni culturali, di cura e di comunità e nuovi palinsesti culturali, giovedì 4 aprile (dalle 9 alle 12) per parlare del ruolo del Cecchi Point come antenna del quartiere e partner strategico delle istituzioni e mercoledì 17 aprile (dalle 17.30 alle 20) con la presentazione pubblica del lavoro svolto.

Per informazioni è possibile scrivere a comunicazione@cecchipoint.it e a info@cecchipoint.it