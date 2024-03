Inaugurati due nuovi treni Pop e Rock, Gavazza (Lega Salvini Piemonte): “La Regione si conferma in prima linea per potenziare e migliorare i trasporti”

“La giornata di oggi è molto importante perché conferma l’impegno e la perseveranza della Regione Piemonte nel potenziare e migliorare i servizi del trasporto ferroviario per tutti i cittadini - commenta Gianluca Gavazza, consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte - I treni Pop e Rock sono stati una vera e propria svolta nell’ambito del movimento su binari perché entrambi sono mezzi di ultima generazione che abbattono i costi e la produzione di agenti inquinanti, rendendo così il viaggio sostenibile oltre che confortevole. Il Pop infatti è riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti e si può fregiare di elevati livelli di affidabilità e sicurezza, grazie alle telecamere e ai monitor presenti a bordo.

La sicurezza è anche una prerogativa del treno Rock, che si differenzia dal precedente principalmente per le dimensioni: è infatti un treno a due piani, con una capienza di circa 1000 persone, ed è anch’esso molto attento alla sostenibilità, riducendo i consumi più o meno allo stesso modo del Pop. La flotta ferroviaria piemontese ha subito grandi cambiamenti in positivo a partire dal 2021, con l’obiettivo di raggiungere la cifra importante di 71 nuove vetture, di cui 33 Pop e 38 Rock, a fronte di un investimento importante, pari a circa 1 miliardo di euro. Non posso che essere estremamente soddisfatto di questa inaugurazione, perché ci avvicina all’obiettivo che è stato fissato e porterà un miglioramento del servizio per tutti i pendolari che viaggiano ogni giorno”.

Venerdì mattina alla Stazione di Torino Porta Nuova si è tenuta l’inaugurazione di due nuovi treni del tipo Pop e Rock, i quali vanno a potenziare la flotta di mezzi su rotaie delle linee ferroviarie metropolitane. I treni Pop compiranno la loro corsa sulla SFM1 Chieri-Rivarolo e SFM6 Torino-Asti, mentre i treni Rock circoleranno sulle linee Milano-Torino, SFM2 Pinerolo-Chivasso e Asti-Milano.

All’inaugurazione erano presenti Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte, Cristina Bargero, presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, Maria Annunziata Giaconia, direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia, e Luca Zuccalà, direttore regionale Piemonte di Trenitalia.