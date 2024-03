Arriva Salvini a Torino, oggi chiusa la fermata metro di Italia 61

Oggi pomeriggio arriva a Torino Matteo Salvini e, per ragioni di sicurezza, la fermata metro di Italia 61 rimarrà chiusa al traffico passeggeri dalle 16 fino alla serata. Il Ministro dei Trasporti alle 18 sarà infatti al Grattacielo della Regione, in piazza Piemonte 1, per sottoscrivere il protocollo di intesa per le opere di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Per ragioni di sicurezza Gtt annuncia via Telegram che "su richiesta delle Autorità, a partire dalle 16 e fino a cessate esigenze la stazione metropolitana di Italia 61 rimarrà chiusa al traffico passeggeri. Il servizio sarà regolare in tutte le altre stazioni" . Alla sottoscrizione saranno presenti anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, il presidente dell’Osservatorio Tav, Calogero Mauceri, il prefetto di Torino, Donato Cafagna e il sindaco della Città Metropolitana, Stefano Lo Russo.