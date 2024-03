Facebook, problema su scala mondiale: difficoltà con accessi e password per tutti gli utenti

Problemi per tutti gli utendi di Facebook in questi minuti. Un down a livello molto diffuso sta riguardando gli utenti delle piattaforme social più famose (anche Instagram è ko).



In tanti segnalano problemi nell'inserimento delle password, nell'accesso ai propri profili e nel consultare le pagine di solito accessibili da ogni tipo di dispositivo elettronico.



E' possibile che il disagio sia legati ai danni riportati da alcuni cavi sottomarini nel mar Rosso.