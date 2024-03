Incidente con auto ribaltata all’interno dello svincolo San Paolo, sulla sopraelevata di Moncalieri, nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo.

Due feriti in codice verde al Cto

Due i veicoli coinvolti, con due persone ferite per fortuna non in modo grave: sono stati entrambi condotti in codice verde al Cto. Limitate le conseguenze sul traffico.