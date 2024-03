Barriera di Milano, Lo Russo: "Dopo i militari di giorno, chiederò presidio notturno per la sicurezza"

In Barriera di Milano un presidio di forze dell'ordine anche notturno, per rispondere al bisogno di sicurezza dei residenti. É questa la richiesta che il sindaco Stefano Lo Russo porterà al Tavolo sulla Sicurezza in Prefettura, annunciata durante l'intervento a To-Radio.

I militari

Ieri il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo al mercato di piazza Foroni, dove ha incontrato gli ambulanti ma anche tanti torinesi. Il quartiere della Circoscrizione 6 sicuramente è tra i più attenzionati del capoluogo piemontese. Dallo scorso 22 gennaio sono arrivati i militari nelle strade del territorio. Un provvedimento fortemente voluto dal governo Meloni per garantire più sicurezza.

Dalle 7 di mattina alle 19 di sera sono in servizio 42 uomini e donne dell'esercito italiano, sui quartieri dell'area di Torino nord, con l'obiettivo di affiancare gli agenti ai pattugliamenti già presenti sul territorio.

I problemi di notte

Alla sera però, come ha chiarito oggi il sindaco, tornano a registrarsi problemi. "Per quel che riguarda piazza Foroni, - ha osservato - ma anche Barriera di Milano in generale, continuano a esserci problematiche legate al tema della sicurezza". Criticità legata in particolare alla sera/notte, quando i militari non sono più presenti.

Presidio notturno

"Le operazioni di presidio - ha chiarito - che sono state fatte anche con l'esercito sono certamente servite a dare un segnale di presenza, ma nel momento in cui questa viene meno, abbiamo nuovamente problemi". "Come ho fatto nei mesi scorsi, - ha precisato Lo Russo - quando ho chiesto al ministro dell'Interno di intervenire e siamo stati aiutati, continuerò a portare questa istanza sul presidio notturno al Tavolo per la Sicurezza in Prefettura".