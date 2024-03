Regionali, ecco i consiglieri della Lega pronti a fare il bis. Ma c'è l'incognita disfatta

Matteo Salvini è stato chiaro: “Tutti gli uscenti sono ricandidabili alle Regionali”. E così la maggioranza dei consiglieri regionali della Lega Torino ha risposto presente. Anche se per il Carroccio si annuncia una sfida ardua se non “debacle”: se cinque anni fa il partito aveva portato a Palazzo Lascaris 23 consiglieri e sette assessori, per il 2024 i numeri non saranno certo quelli.

I candidati

Nel 2019 la Lega aveva preso oltre il 34% dei consensi: quest’anno difficilmente supererà l’8%. Al contrario otterrà la maggioranza di governo regionale, forte anche della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Tornando al Carroccio, nella Città Metropolitana dovrebbero quasi certamente ricandidarsi l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca, il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia, il vicecapogruppo Andrea Cerutti ed i consiglieri regionali Gianluca Gavazza, Sara Zambaia e Andrea Cane.

Le new entry

Alle scorse Regionali questi ultimi erano nel listino e difficilmente potranno godere anche di questo privilegio nel 2024. Sembra invece incerta la ricandidatura di Claudio Leone, così come di Valter Marin.

Sulle novità, il nodo è ovviamente rappresentato dalle basse percentuali di sostegno di cui gode in questo momento il Carroccio. Sembra che voglia tentare il salto dalla Sala Rossa a Palazzo Lascaris il consigliere comunale Giuseppe Catizone, così come il commissario della Lega di Pinerolo Fioravanti Mongiello.