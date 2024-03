Settimana di Prevenzione del Glaucoma: lunedì 11 marzo controlli oculistici gratuiti a Torino

Lo chiamano il “ladro silenzioso della vista”, perché spesso, nella fase iniziale, non produce alcun sintomo e, dunque, chi ne è affetto non si accorge del problema. Però, se non affrontato in tempo, rischia di danneggiare gravemente la vista. Parliamo del glaucoma, una malattia oculare che, secondo i dati di IAPB (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) colpisce nel mondo 55 milioni di persone, mezzo milione in Italia. L’unica arma efficace è la prevenzione. Ecco perché, nella Settimana Mondiale del Glaucoma, l’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino, su mandato di IAPB Italia, organizza controlli oculistici gratuiti rivolti a tutti i cittadini. L’appuntamento è per lunedì 11 marzo (dalle 10 alle 18), nella sede UICI Torino, in corso Vittorio Emanuele II 63 (a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova). È necessario prenotare (mail: uicto@uici.it; tel. 011535567). I controlli oculistici, della durata di pochi minuti e non invasivi, prevedono, tra l’altro, la misurazione del tono oculare, un parametro fondamentale per la diagnosi del glaucoma.





"La prevenzione è tra gli obiettivi indicati nello statuto della nostra associazione – sottolinea il presidente UICI Torino, Gianni Laiolo – Con questa iniziativa, organizzata insieme a IAPB Italia, desideriamo offrire una possibilità concreta a chi solitamente non si prende cura dei propri occhi, perché non ne ha la possibilità o magari non ne ha il tempo. Evitiamo inutili allarmismi, però sappiamo per esperienza che un glaucoma non riconosciuto o trascurato può causare danni irreparabili all’occhio e quindi alla vista. Un controllo periodico è fondamentale. E questa può essere l’occasione giusta. L’appuntamento sarà anche un’opportunità per far conoscere l’associazione ai cittadini che incontreremo nella nostra sede".