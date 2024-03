Volpiano decide la chiusura del passaggio a livello della stazione

Per consentire l’esecuzione di importanti lavori di manutenzione alla stazione ferroviaria di Volpiano, il passaggio a livello tra via Brandizzo e corso Regina Margherita viene chiuso al traffico pedonale e veicolare dalle 21.30 di martedì 5 marzo alle 6 di lunedì 18 marzo, in orario notturno (dalle 21 alle 6); rimane aperta una corsia per il transito in uscita da Volpiano, da corso Regina Margherita a via Brandizzo. Dalle 21.30 di lunedì 18 alle 18 di venerdì 22 marzo, invece, la chiusura del passaggio a livello sarà totale, sia notturna che diurna e in tutte le direzioni.

Commenta il sindaco di Volpiano Giovanni Panichelli: "Rete Ferroviaria Italiana ci ha segnalato la necessità realizzare degli interventi presso il passaggio a livello della stazione, finalizzati al ripristino della precedenza al transito dei treni e più in generale al rinnovo del passaggio a livello secondo gli standard Rfi. Queste attività sono funzionali alla riduzione del disagio subito dai pendolari che utilizzano la linea Sfm1; Rfi precisa inoltre che durante i lavori non ci saranno soggezioni alla circolazione dei treni. Consci invece del fatto che tali attività comporteranno un disagio al traffico veicolare e pedonale, abbiamo richiesto e condiviso con Rfi un cronoprogramma che riducesse il più possibile la chiusura totale del passaggio a livello nelle ore diurne, chiedendo di effettuare quante più lavorazioni possibili in orario notturno".