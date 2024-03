Atc consegna 4 alloggi popolari riqualificati al Comune di Orbassano

Nuovo sopralluogo questa mattina del presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla, negli alloggi di edilizia sociale riqualificati grazie ai fondi “ex Gescal” messi a disposizione dalla Regione Piemonte. Insieme alla sindaca Cinzia Bosso e all’assessora alla Casa Francesca Tamburello, Bolla ha visitato i 4 alloggi (2 in via Maslonà 4 e 2 in via Torino 18) pronti per essere consegnati al Comune di Orbassano, dopo i lavori di ristrutturazione realizzati dall’Agenzia.

“Sono soddisfatto – ha dichiarato il presidente Bolla - di poter mettere a disposizione del Comune queste nuove abitazioni che potranno contribuire a soddisfare il fabbisogno abitativo che proviene dal territorio. Complessivamente sono un centinaio gli alloggi di edilizia sociale riqualificati grazie alle risorse “ex Gescal” in diversi comuni dell’area metropolitana”.