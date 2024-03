Borgo Rossini piange Gioacchino Torre, il re delle granite siciliane a Torino

Il fondatore del bar cremeria di corso Regio Parco, aperto nel 1972, è morto all'età di 77 anni lasciando un vuoto in tutto il quartiere

Una storia imprenditoriale e artigianale di successo, ma anche una storia di emigrazione dal sud come tante altre che caratterizzano Torino: è quella di Gioacchino Torre, fondatore del bar cremeria di corso Regio Parco che porta il suo cognome, morto ieri all'età di 77 anni.

Tradizione dal 1972

Borgo Rossini e tutta la città piangono uno dei punti di riferimento più importanti e stimati della ristorazione, famoso soprattutto per le granite e le tipiche brioche siciliane con il gelato in grado di soddisfare i palati di generazioni di torinesi e non solo. Una tradizione iniziata nel 1972, dopo il trasferimento dalla terra d'origine, e proseguita fino ai giorni nostri.

Lutto nel quartiere

Oggi le serrande di Torre sono abbassate, e il lutto del quartiere è dimostrato dai bigliettini e dai fiori lasciati vicino all'ingresso del civico 28, ma presto i tavolini e le panchine intorno al locale torneranno a riempirsi di gente per proseguire quella tradizione già raccolta dagli eredi.

I funerali si svolgeranno giovedì 7 marzo alle 11 presso la chiesa "Ss nome di Gesù" di corso Regina Margherita 70; la salma verrà poi sepolta al Cimitero Monumentale.