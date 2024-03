Dopo 20 anni, Bruce Cockburn torna sul palco del Folkclub

La perla più rara della XXXV stagione di concerti del FolkClub, Bruce Cockburn in concerto sabato 9 marzo alle ore 21.30.

Tra i più grandi artisti canadesi di sempre, Bruce Cockburn ha avuto una carriera illustre plasmata dalla politica, dalla spiritualità e dalla poliedricità musicale. Il suo percorso lo ha infatti portato ad abbracciare folk, jazz, rock e worldbeat, a viaggiare in luoghi come Guatemala, Mali, Mozambico e Nepal e a distillare la sua peculiare prospettiva sul mondo in brani che permangono indelebili. Il suo modo di suonare la chitarra, sia acustica che elettrica, lo colloca tra i migliori strumentisti al mondo. Inoltre è tutt’ora profondamente rispettato per il suo attivismo su questioni che vanno dai diritti dei nativi alle mine anti-uomo, dalla tutela dell'ambiente al debito del Terzo Mondo, lavorando per organizzazioni come Oxfam, Amnesty International, Medici Senza Frontiere e Friends of the Earth. Bruce ritorna al FolkClub a 20 anni esatti dalla sua unica apparizione sul nostro palco.

