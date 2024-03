Monumenta Italia: Torino capofila del progetto di arte pubblica per riflettere sui monumenti dedicati alle donne

Monumenta Italia è il progetto di arte pubblica con prima base a Torino realizzato da Irene Pittatore, a cura di Lisa Parola e Tea Taramino, che parte da una domanda: Abbiamo ancora bisogno di eroi?

Una questione che ritorna ciclicamente nella storia è la domanda dalla quale prende avvio il progetto artistico di sensibilizzazione, divulgazione e produzione che intende coinvolgere il pubblico in una riflessione rispetto all’esiguità dei monumenti dedicati alle donne: un’occasione per una riflessione civica intorno al patrimonio artistico urbano e su cosa significhi oggi parlare di monumentalità, memoria, patrimonio rispetto alla storia delle donne.



Il cantiere di Monumenta Italia è nato per operare sul territorio nazionale e riunire le competenze di lavoratrici della cultura e dell’arte accompagnate da una serie di opere ideate dall’artista Irene Pittatore, sulla base del progetto di ricerca del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile APS Monumentale dimenticanza, volto a censire la presenza di monumenti dedicati a storiche figure femminili nelle città e comuni piemontesi.

In città

Il progetto si traduce sul territorio in una serie di affissioni con dati e interrogativi rispetto alla presenza delle donne nel patrimonio pubblico monumentale piemontese: in piazza Bottesini a Torino nell’ambito della rassegna Opera Viva Barriera di Milano, il manifesto Prima affissione del 2024, nella speranza di uno spazio dedicato all’arte in modo permanente. Fino al 11 marzo 2024; all'URP del Consiglio Regionale del Piemonte, una serie completa dei manifesti e due video, fino al 29 marzo 2024; alla Stazione della Metropolitana di Piazza Bengasi, otto lightbox con la serie completa dei manifesti fino al 31 marzo.

La mostra da Recontemporary

Negli spazi di Recontemporary, ai piedi della Mole Antonelliana, sarà proposta una mostra-laboratorio per indagare i temi della presenza della storia delle donne nello spazio pubblico e nella sua narrazione. Le opere di Irene Pittatore saranno presentate al pubblico come strumenti di riflessione rispetto ai temi della ricerca e saranno il punto d’avvio di laboratori e incontri aperti alle scuole, alle università e a un pubblico eterogeneo. La mostra, che nasce come progetto itinerante, è pensata come “kit di lavoro” che comprende i manifesti, un gonfalone, video e fotografie di performance artistiche che saranno utilizzati ogni volta come incipit degli incontri con esperte e attiviste.

Per info: https://irenepittatore.it/monumenta-italia/