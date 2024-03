Economia e finanza: glossario per imprenditori

Imprenditori, manager, responsabili della contabilità e decision maker. Sono queste le figure professionali che oggi non possono fare a meno di una conoscenza delle basi della finanza. Nozioni come “spread” e “basis point” sono indispensabili per assumere scelte consapevoli e muoversi in maniera efficace nel mercato attuale.

Ma quali sono i concetti da conoscere assolutamente? Ecco un glossario di base per chi si affaccia al mondo degli affari o, semplicemente, desidera fare chiarezza su concetti complessi e spesso utilizzati in maniera impropria.

Inflazione: l'aumento generale dei prezzi nel tempo, che erode il potere d'acquisto della moneta. Per gli imprenditori, comprendere l'inflazione è cruciale per pianificare adeguatamente prezzi, salari e investimenti a lungo termine.

Spread: La differenza tra i tassi di interesse, utilizzata per misurare il rischio di credito. Nell'ambito dei titoli di stato, lo spread tra i bond di paesi diversi può indicare la percezione del rischio associato a quei paesi.

Mercati finanziari: sono l'infrastruttura che consente l'emissione, il commercio e la valutazione di strumenti finanziari come azioni e obbligazioni. Essere a conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari aiuta le imprese a reperire capitali e a investire saggiamente.

Operatori finanziari: sono i soggetti autorizzati alla gestione del risparmio, all’erogazione di prestiti, servizi di finanziamento e altri servizi. Fanno parte di questa categoria banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e fondi d'investimento. Tutti soggetti che giocano un ruolo vitale nel sistema economico, facilitando l'accesso al credito e la gestione dei risparmi.

Finanza agevolata: l’insieme delle opportunità di finanziamento a condizioni favorevoli (come sussidi, incentivi fiscali, contributi a fondo perduto) messe a disposizione da enti pubblici o privati per supportare specifici progetti imprenditoriali.

Azioni e obbligazioni: le azioni rappresentano quote di proprietà in un'azienda, mentre le obbligazioni sono prestiti a lungo termine emessi da aziende o governi. Entrambe sono strumenti attraverso cui le imprese possono finanziarsi sul mercato.

Fondi comuni e derivati: sono due tra i prodotti di investimento più gettonati degli investitori privati. I fondi comuni offrono agli investitori la possibilità di detenere un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni o altri asset. I derivati, invece, sono contratti finanziari il cui valore deriva da quello di un altro asset, utilizzati per coprire rischi o speculare.

Basis point: unità di misura che indica la variazione dei tassi di interesse. Un basis point equivale allo 0,01% e permette di descrivere con precisione le modifiche ai tassi.

Fed Funds Rate: il tasso di interesse a cui le banche si prestano fondi tra loro negli Stati Uniti. È un indicatore chiave per il costo del denaro e influisce direttamente sui tassi di interesse globali.

GDP/PIL (Prodotto Interno Lordo): rappresenta il valore totale di tutti i beni e servizi prodotti in un paese in un determinato periodo. È un indicatore primario della salute economica di una nazione.

Con questo glossario abbiamo esplorato alcuni dei concetti fondamentali che ogni imprenditore dovrebbe conoscere. Sempre ricordiamo che l'apprendimento e l'aggiornamento continuo sono gli alleati più preziosi nella gestione efficace di un'impresa in un contesto economico in costante evoluzione.