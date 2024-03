Nichelino, posata la prima pietra della nuova Rodari. Tolardo e Azzolina: "10 milioni per farne una moderna agorà"

Numeri alla mano, si tratta della più grande opera pubblica della città: 10 milioni di euro (3 messi dalla Amministrazione e 7 arrivati tra Città Metropolitana e Ministero degli Interni). Con la posa della prima pietra a Nichelino è iniziata ufficialmente nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo, la costruzione della nuova elementare Rodari.

Scuola, parco urbano e ludoteca

Ma non solo. Entro la fine del 2025 nascerà la scuola ed entro l'anno successivo arriverà a termine il progetto di riqualificazione dell'intera area, con la creazione del nuovo parco urbano inclusivo di via XXV Aprile e la creazione della ludoteca. Per questo, come ha spiegato l'ex assessore alla Cultura Michele Pansini "questa è una storica per Nichelino, si tratta di un progetto rivoluzionario per come è stata pensata questa nuova scuola".

La vecchia Rodari, che si trova a poche decine di metri di distanza, continuerà ad esistere fino al termine dei lavori, ma per il sindaco Giampiero Tolardo quello che nascerà sarà "un polo di aggregazione sociale e culturale, non sarà solo una scuola, in un punto centrale della Città. Vogliamo una Nichelino che investe sul futuro e sulle nuove generazioni".