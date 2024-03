Un mare di ombrelli in marcia per il corteo dell'8 marzo: "Le nostre vite non valgono" [FOTO e VIDEO]

Torino in marcia per l'8 marzo sotto un mare di ombrelli. Il corteo organizzato da Non Una Di Meno e supportato da un gran numero di gruppi, associazioni e centinaia di cittadini è partito da piazza XVIII Dicembre nonostante la pioggia che ha iniziato a scendere copiosa dal cielo, aumentando progressivamente la portata. Alcuni hanno inizialmente cercato riparo sotto i portici, nelle prime fasi di raduno.

Dalle ore 15 il ritrovo in piazza delle centinaia di manifestanti , che dalle 16.30 hanno iniziato a spostarsi verso Corso Bolzano per proseguire su Corso Matteotti, Corso Galileo Ferraris, via Micca e concludere in piazza Vittorio Veneto dopo aver percorso piazza Castello e via Po.

Nei discorsi iniziali appelli contro la violenza del patriarcato e la cultura dello stupro, a partire dalle vicende degli ultimi mesi sugli abusi nell'Università di Torino. Racconti di violenze si sono alternati a interventi transfemministi o di sostegno alle donne vittime della guerra, come in Congo e - soprattutto - in Palestina. Vicino al furgone, un interprete LIS traduceva ogni discorso per i non udenti.

Di fronte a Porta Susa il flash mob delle chiavi, simbolo della violenza domestica, scosse per generare rumore e accompagnate da cartelli con i nomi di donne vittime di violenza, da Patrizia Lombardi Vella a Giulia Cecchettin.

Tra i bersagli anche l'assessore regionale ai servizi sociali Maurizio Marrone (Fratelli d'Italia). Un singolare flash mob è stato organizzato dal Consultorio autogestito transfemminista Fam, che ha divulgato il numero di Marrone e invitato tutte a mandargli il messaggio pro aborto: "Vogliamo cure negli ospedali, non antiabortisti. Nell'aborto che vorrei antiabortista non ci sei. Restituisci i soldi per la salute pubblica, vogliamo una cura transfemminista".

Ore 17.15: il corteo si è fermato in corso Matteotti per un flash mob in sostegno della Palestina, molte ragazze hanno sventolato un lenzuolo con sopra la bandiera dello stato palestinese.

Accompagnati dalla canzone "umbrella" di Rihanna, il corteo ha acceso un fumogeno di colore rosso dal camioncino in testa ai manifestanti.

Ore 17.50: la pioggia che aveva accompagnato l'inizio del corteo sta finalmente cessando. La manifestazione prosegue per le vie del centro città ed entra in via Cernaia puntando verso piazza Castello.

Il corteo ha raggiunto via Pietro Micca, dal camioncino in capo al corteo si stanno leggendo frasi di sensibilizzazione come: "Se sono ubriaca non ti dà nessuno il diritti di toccarmi, se lo fai sei uno stupratore".

Ore 18.05: In direzione piazza Castello il corteo si fa guidare da uno sbandieratore, creando una sorta di danza accompagnata da un fumogeno di colore giallo.

Ore 18.30: Mentre sta iniziando a calare il buio, il corteo prosegue spedito ed ha raggiunto piazza Castello. Passo dopo passo la manifestazione incuriosisce sempre più passanti, molti dei quali si stanno accodando alla marcia dei manifestanti.

Il corteo ha acceso nuovamente un fumogeno rosso alle soglie di via Po, dove dal balcone di un palazzo si sono affacciate delle persone con uno striscione con scritto "via Po transfem". La manifestazione ora prosegue in direzione di piazza Vittorio, l'ultima tappa.