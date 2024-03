Pupo porta i suoi successi "Su di noi", lunedì al Teatro Colosseo

Sarà perché ti amo, Gelato al cioccolato, Su di noi: le sue melodie sono un patrimonio della canzone italiana, che se ha avuto un momento particolarmente felice, in cui si è trasformata in un prodotto da esportare all’estero, lo deve proprio ad artisti come Pupo. Non sono in molti a poter vantare una popolarità così grande in terra straniera, incontrando da sempre il gusto e le emozioni di così tante persone. Senza farlo apposta, così, diventano più che mai attuali le strofe di Firenze Santa Maria Novella che inneggiano alla Fiorentina capitanata all’epoca da Antognoni e ora omaggiata da Pupo con la foto di Astori. E poi le dediche in musica ai genitori: mamma Irene, oggi ospitata in una casa di cura per demenza senile, e papà Fiorello, postino funambolico da cui il figlio ha ereditato la straordinaria personalità artistica ma anche il terribile vizio del gioco. Da cui fortunatamente Pupo è uscito da ormai vent’anni. Guarda caso, proprio il periodo in cui è rinato anche professionalmente. Quando si vuole, si può migliorare la propria vita e farne qualcosa di spettacolare.

PUPO

Lunedì 11 marzo ore 21

Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71

www.teatrocolosseo.it