Slavika Festival 2024: la prima rassegna sulle culture slave torna in città

A Torino torna Slavika Festival, il primo festival italiano dedicato alle culture slave, organizzato dall’associazione culturale Polski Kot: sarà in programma da mercoledì 13 a domenica 17 marzo. Il festival è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Crt, del Consolato della Repubblica di Polonia in Milano, dell'Istituto polacco di Roma e al contributo di Arci Torino.

La storia

Nato nel 2015 da un’iniziativa di Alessandro Ajres, presidente del circolo polacco torinese fino al 2021, dopo una breve pausa dovuta alla pandemia, dal 2023 il festival è tornato con un nuovo simbolo, quello della Rusałka, una figura mitologica riconducibile al folklore slavo, un essere magico che assume la forma femminile. Slavika si riappropria della Rusałka, attribuendole l’ombrello nero che invita a distogliere lo sguardo dal suo corpo nudo individuale, che a una lettura pubblica si tramuta nel corpo collettivo di tutte le donne che subiscono violazioni dei propri diritti in Polonia e altrove.

L'edizione 2024

Quest’anno Slavika giunge alla settima edizione. Il programma del 2024 prevede l'arrivo a Torino di ospiti internazionali, provenienti principalmente dall’area balcanica, dalla Russia e dalla Polonia, ma anche dall’Italia.

L’edizione, inoltre, sarà caratterizzata dalla presenza di workshop artistici e letterari per permettere una partecipazione e un coinvolgimento attivo da parte del pubblico. Non mancano talk con autori e autrici, presentazioni, proiezioni e concerti.

I luoghi

Coinvolte diverse zone di Torino, la maggior parte all’interno della rete Arci. La sede principale del festival sarà il Kontiki di via Cigliano 7B, nuovo circolo nato nel cuore di Vanchiglietta, prima sede di Fridays for Future Italia.

Le perfomance saranno, invece, ospitate al Magazzino sul Po (Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione 18). Il festival trova casa anche allo Studio Abra di via Carlo Goldoni 5, nuovo spazio che è contemporaneamente laboratorio e residenza per gli artisti che transitano a Torino, e al Circolo dei Lettori di via Bogino 9.

Per info: slavika.fest@gmail.com