Le migliori meme coin emergenti del 2024

Le Meme Coin, caratterizzate dalla loro origine umoristica e spesso basate su fenomeni virali online, sono ormai una realtà consolidata nel vasto panorama delle criptovalute. Da Dogecoin a Shiba Inu, da Pepe a Meme kombat, le ragioni dietro il successo di queste monete digitali, il loro impatto sulla comunità online e la loro ridefinizione delle dinamiche finanziarie sono molteplici.

In questo elenco vedremo che ci sono degli elementi comuni tra i vari token, elementi cruciali, come lo sviluppo delle strategie di marketing e delle rispettive community che ne determinano il reale potenziale e la durata nel tempo. Senza dubbio le Meme Coin sono caratterizzate da una volatilità di mercato molto alta, ma in un’ottica di diversificazione e di grossi guadagni, in virtù del nuovo massimo storico di Bitcoin e del suo prossimo halving, possono rappresentare un’alternativa molto appetibile per gli investitori. Le seguenti 4 sono tra le più promettenti in questo inizio del 2024.

SMOG e il suo AirDrop su Solana

SMOG è un nuovo multichain token lanciato sui DEX a inizio febbraio basato su SOLANA ma anche su Ethereum. Il suo Meme è un drago che va a bruciare tutte le altre Meme Coin e regna su tutte. La piattaforma di $SMOG mette a disposizione dei suoi investitori vari AirDrop, per partecipare ai quali bisogna seguire determinati passaggi. Innanzitutto bisogna unirsi alla community del token attraverso Zealy per guadagnare punti extra che contribuiranno all’AirDrop. Il token premia l’impegno della comunità attraverso l’acquisto e la detenzione di token. Ci saranno 1,4 miliardi di token in circolazione, di cui il 50% destinati all’attività di marketing, il 35% all’AirDrop, il 10% per il listing sui maggiori CEX e il 5% per quello sui DEX. L’Airdrop è il punto focale del progetto che può attirare molti investitori con premi e incentivi vari. Un altro incentivo è la possibilità di mettere in staking i token ricevendo ricompense passive e accumulando punti per l’AirDrop. I token possono essere ritirati solo 90 giorni dopo l’ultima aggiunta allo staking pool. La piattaforma incentiva gli utenti per il coinvolgimento sui social media e il completamento di missioni per una distribuzione equa dei token SMOG.

SPONGE V2

Sponge V2 è il primo progetto token che fa da ponte tra una prima versione e il suo “restyling”. Si basa sul meccanismo dello stake to bridge con oltre 23 milioni di dollari di token della versione 1 convertiti nella nuova release Sponge V2, che ha virato da Ethereum alla rete Polygon, che garantisce commissioni più basse e una maggiore velocità rispetto a Ethereum. La nuova versione diventerà un utility token, grazie al lancio di un gioco play to earn che avrà come protagonista Spongebob. Sono previste più fasi dello sviluppo del progetto, nella seconda è previsto il raggiungimento di 10000 holders, mentre il lancio del gioco è previsto nella fase 3.

Per acquistare token Sponge V2 si può connettere il proprio Crypto Wallet al sito della prevendita. Se si posseggono già token V1 si possono mettere in staking per guadagnare token V2. In questo modo i token V1 saranno bloccati permanentemente. Sponge cerca di posizionarsi come Layer 3 nel settore dei giochi crypto e nella nuova tokenomica allo sviluppo del gioco è stato assegnato il 4,47% della fornitura totale di token.

Ai premi per lo staking è stato assegnato il 43,09% – da distribuire in quattro anni – al marketing il 7,5%, ai premi P2E l’8%, al bridging di $SPONGE il 26,93% e il 10% per la liquidità sugli exchange CEX.

SCOTTY THE AI

Scotty The AI è un token rappresentato da uno Scottish Terrier che si erge a guardiano della blockchain e del mondo crypto. Si tratta di un token ERC-20 su Ethereum. Esiste una fornitura limitata di $SCOTTY, esattamente 1.734 miliardi di token, di cui il 50% dedicato alla prevendita, che attualmente ha superato i 3 milioni e 500 mila dollari. Il 50% della fornitura è dedicato alle ricompense per lo staking, al marketing e allo sviluppo e al lancio sugli exchange. Lo staking permette di guadagnare ricompense passive, con un APY attuale del 56%. Due le innovazioni previste più importanti legate a questo token. Il primo, lo Scotty Swap è un sistema che permette lo scambio continuo di token veloce e accessibile a tutti, capace di garantire maggiori guadagni. Il secondo è uno ScottyChat, un chatbot che ha lo scopo di fornire istruzioni agli utenti sulla blockchain, rispondendo alle loro domande e fornendo a tutti delucidazioni sulle criptovalute e agli approfondimenti sul mercato, fornendo anche una guida sui progetti validi e su quelli potenzialmente fraudolenti. Anche per questo token, il ruolo della community è centrale e i suoi interessi sono garantiti attraverso la decentralizzazione e la trasparenza. A tal proposito il team di sviluppo non riceverà nessuna fornitura di token, al fine di evitare il rischio di rug pull.

PEEN

Una nuova Meme Coin ha fatto capolino nei mercati crypto, irriverente e politicamente scorretta, il cui Meme è rappresentato dall’organo riproduttivo maschile, PEEN. È abbastanza facile capire l’ appeal che ha potuto suscitare nelle community online. Il sito web è all’insegna della goliardia. Appena dopo il lancio il token ha avuto un aumento vertiginoso del 335% in soli quindici minuti. È possibile acquistarlo su Uniswap, con un market cap di 500000 token tutti disponibili per l’acquisto pubblico. Peek è la testimonianza che la forza della community può portare risultati strabilianti. In questo momento storico economico la domanda di cripto valute è in fortissima crescita e questo progetto si presenta come tra i più promettenti, unendo umorismo, divertimento e profitti. La community sostiene fortemente questo token creando un vero e proprio movimento e ha generato un hype altissimo.

Attualmente, il valore di mercato di PEEN è di a $ 0,00018439.

L’halving di Bitcoin, che ha già raggiunto il suo nuovo massimo storico, trascinerà con sé molte criptovalute e le Meme Coin, aiutate dalla forza delle community saranno tra le maggiori interessate.

